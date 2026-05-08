Депутаты думы Иркутска поздравили ветеранов с предстоящим Днём Победы

IrkutskMedia, 8 мая. Депутаты думы Иркутска по округам № 5 и № 20 поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днём Победы. Народные избранники лично поздравили участников войны. Кроме этого в округах провели праздничные встречи, мастер-классы и концерты.
Как рассказали в пресс-службе городской думы, депутат округа № 5 Леонид Усов лично посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Народный избранник передал подарки и тёплые поздравления.
«Поздравил ветерана Великой Отечественной войны Лаврентия Кирилловича Леонтьева, которому в сентябре исполнится 100 лет! Такие моменты всегда волнительны и торжественны. Особенно они важны для наших ветеранов. Еще принес свои поздравления труженикам тыла, которые самоотверженно помогали фронту. Люди, пережившие тяготы и невзгоды в свои юные годы, сделали нашу историю. Мы будем беречь ее и помнить. Всем соотечественникам старшего поколения — низкий поклон», — отметил депутат Леонид Усов.
На территории избирательного округа № 20 при поддержке депутата Павла Безденежных прошёл ряд праздничных мероприятий. На территории торгово-ярмарочного комплекса «Алтынка» для местных жителей организовали мастер-классы по написанию писем солдатам, рисованию орденов и медалей. Также была представлена военная техника и каждый желающий получил возможность посетить торжественный концерт. Ветераны и дети войны, труженики тыла получили в честь 9 Мая памятные подарки.
«На территории комплекса собралось около 400 человек. Ветераны, дети войны, жители предместья — все вместе пели, плясали и встречали День Победы», — поделился Павел Безденежных.
Ранее агентство рассказывало, как в округах города встречают праздник Великой Победы. Народные избранники проводят встречи с ветеранами, митинг-концерты. В мероприятиях принимают участия ученики иркутских школ.