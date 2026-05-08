Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 8 мая

Энергетики назвали адреса, где в пятницу не будет света в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 8 мая ожидаются на десятках улиц и затронут сотни людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Украинская, 88−104 и 109−125;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Комарова, 9А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3;

— улица Карбышева, 1−35 и 2−30;

— улица Физическая, 1−11 и 2−12;

— переулок Зимовниковский, 1−27 и 2−12;

— переулок Кузнецкий, 1−15 и 2−30;

— улица 12 декабря, 71−95 и 94−118;

— улица Конституционная, 83−103 и 84−106;

— переулок Цокольный, 1−9 и 2−10;

— улица Дундича, 1−23 и 2−26;

— улица 1-я Грамши, 1−17 и 2−32;

— улица 2-я Грамши, 35−55 и 34−58;

— улица Гончарова, 1−25 и 2−24;

— улица Можайская, 1−35.

