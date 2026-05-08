45 пожаров потушили в Хабаровском крае за минувшие сутки

В 12 муниципальных образованиях региона действует особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 45 техногенных возгораний, включая одно в жилом доме и 12 возгораний сухой растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В 12 муниципальных образованиях региона действует особый противопожарный режим. В их число входят городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско Гаванский, Солнечный муниципальные округа, а также Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. Согласно данным Дальневосточного УГМС, на территории Бикинского округа местами установлен 4 й класс пожарной опасности.

Дважды пожарные и спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП. Один раз спасатели МЧС России были задействованы в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ. На водоёмах происшествий за отчётный период не зафиксировано. На контроле остаются две туристские группы на маршрутах — всего 29 человек, из них 14 детей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

