Посевная кампания в районе имени Лазо началась позже обычного

Аграрии района имени Лазо приступили к посевным и посадочным работам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», посевная страда началась позже обычного из-за капризной затянувшейся весны.
В текущем году общая посевная площадь в районе составит 23316 гектаров. Основной объем — 16571 га — приходится на коллективные хозяйства. На полях фермеров будет засеяно 5728 га, а оставшиеся площади — в личных подсобных хозяйствах.
Первыми не только начали, но и завершили сев ранних зерновых культур в ООО «Вектор». Здесь ячмень занял 54 гектара, а овес — 99 гектаров. Почти синхронно с ними финишную черту под посевом овса пересек коллектив ООО «Полетное»: на их счету — ровно 200 гектаров этой культуры, и поле уже забороновано.
Для бесперебойного обеспечения скота сочными кормами начался сев однолетних трав первого срока. На сегодня под ними занято 217 гектаров — свежая зелень скоро пойдет в дело.
Район имени Лазо традиционно входит в число лидеров края по производству картофеля. В этом сезоне «второй хлеб» планируют высадить на 1285 гектарах. Как и в прежние годы, ставка делается на личные подсобные хозяйства жителей — 880 га. Фермеры займут 405 га, а сельхозорганизации — 75 га.
— Важно понимать, что наш район — территория рискованного земледелия, и мы очень сильно зависим от погоды. В прошлом году в общей сложности мы собрали около 18 тысяч тонн картофеля. Если погода нее подведет, то и в этом году мы достигнет таких показателей, — прокомментировала начальник отдела развития промышленности, сельского хозяйства и потребительского рынка района имени Лазо Нина Терещенко.
Затяжные дожди и не по-весеннему низкие температуры не останавливают самых упорных. Так, в фермерском хозяйстве Романа Рудольфовича Максютина уже посажено 65 гектаров картофеля из запланированных 90. Причем основные посадки здесь замульчированы — это позволяет почве быстрее прогреваться, защищает влагу от испарения и гарантирует ранние дружные всходы.
Параллельно во всех организациях и фермерских хозяйствах кипит подготовка почвы под теплолюбивые культуры — сою и кукурузу на зерно и силос. Соя разместится на 13986 гектарах, кукуруза — на 1811 гектарах. Как только земля прогреется до нужной температуры, сев этих культур начнется полным ходом.