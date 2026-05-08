Долгострой на ОбьГЭС в Новосибирске продали за 38,1 млн рублей

В Новосибирске продали долгострой на улице Печатников. Покупателем стала компания ООО «Прибрежный». Информация размещена на сайте «Федресурс».
Объект представляет собой конструкции и сооружения со степенью готовности 13%. Его начальная цена составляла 68,3 миллиона рублей. Итоговая сумма продажи составила 38 100 001 рубль.
Вместе с недостроем покупателю перешло право аренды на земельный участок площадью 3873 квадратных метра. Участок предназначен для возведения многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и автостоянкой.