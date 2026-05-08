Индиец разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе

В Индии отец убил свою девятилетнюю дочь из-за оценок в школе. Орудием преступления стала бензопила. Убийство произошло в штате Махараштра. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает NDTV.
Уточняется, что в школьном рейтинге ребенок занял второе место в классе, а сводный брат девочки стал первым. Испугавшись реакции родителей, школьница решила подделать табель успеваемости.
Когда отец девочки обнаружил подделку, то он разозлился, взял в руки бензопилу и начал ей резать своего ребенка. После убийства он завернул тело девочки в ткань и поджег, чтобы смерть выглядела как несчастный случай. Однако тест ДНК помог раскрыть преступление, правоохранители задержали мужчину и его сожительницу, говорится в материале.
