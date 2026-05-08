Военные восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Военнослужащие подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии восстановили десять воинских мемориалов в Белгородской области, сообщил РИА Новости заместитель командира роты с позывным «Пчела».
Он отметил, что военнослужащие заранее уточняют у местных жителей и представителей администрации информацию о расположенных поблизости небольших воинских захоронениях, памятниках и мемориалах. После этого, добавил собеседник агентства, к объектам направляют группы из трех-четырех бойцов, которые приводят памятные места в порядок.