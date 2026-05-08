Красноярский центр продвижения молодежных проектов «Вектор» отчитался о работе за 2025

Красноярский центр продвижения молодежных проектов «Вектор» представил отчет о деятельности за 2025 год и рассказал об основных направлениях своей работы.

Красноярский центр продвижения молодежных проектов «Вектор» представил отчет о деятельности за 2025 год и рассказал об основных направлениях своей работы.

«Вектор» является организатором конкурсов социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты-город» и «Поддержка локальных экспериментальных площадок», а также выступает оператором краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» в Красноярске.

Сотрудники центра проводят консультации и семинары по соцпроектированию в рамках Школы проектной грамотности, где можно узнать, как правильно оформлять проектные заявки и где найти ресурсы для реализации самих проектов.

Кроме того, в молодежном центре функционируют открытые пространства: Тренинг-кафе и Проектный офис на левом берегу, где каждую неделю проходят мастер-классы и встречи, направленные на получение профессиональных навыков в различных сферах, тренинги по личностному росту и преодолению коммуникационных барьеров. А также Фитнес-коворкинг и Семейная лаборатория на правом берегу, где каждую неделю молодежь Красноярска ждут бесплатные фитнес-тренировки и семейные мероприятия.

В «Векторе» молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут организовать и свои мероприятия. Для этого имеется все необходимое оборудование: телефон, WI-FI, столы, диваны, кресла, проектор, телевизор и музыкальное оборудование.

Согласно отчету, за год центр не только выполнил, но и местами превысил плановые показатели. Так, вместо запланированных 310 лекций, семинаров и других просветительских мероприятий было проведено 315. Посещаемость также оказалась выше ожидаемой: мероприятия посетили 6257 человек при плане в 6250.

Все 10 запланированных кружков и секций продолжили работу в течение года, а число участников полностью совпало с плановыми показателями и составило 190 человек.

План по культурно-досуговым и спортивно-массовым мероприятиям также был выполнен полностью: в городе провели 38 мероприятий. При этом фактическое число участников превысило ожидаемое — 2657 человек вместо запланированных 2500.

Также в 2025 году в микрорайоне «Тихие зори» открыли пространство #ВекторПроектор. На его базе уже прошло более 300 мероприятий, которые посетили свыше 1500 человек. В новом филиале проводят спортивные тренировки, творческие мастер-классы, встречи для молодых семей и психологические занятия, а также работают клубы и объединения для жителей микрорайона.

С полным отчетом о деятельности ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов “Вектор” в 2025 году можно ознакомиться по ссылке.

