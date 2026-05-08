В Хабаровске росгвардейцы высадили 81 саженец липы к Дню Победы

Акция прошла в сквере на улице Аксёнова.

В Хабаровске в преддверии Дня Победы военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Хабаровскому краю приняли участие в патриотической акции по высадке деревьев в сквере на улице Аксёнова.

Мероприятие было организовано комитетом по управлению Индустриальным районом города и приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего участники высадили 81 саженец амурской липы в память о земляках-дальневосточниках, погибших в годы войны.

К акции присоединились представители администрации города, школьники, юнармейцы, ветераны и жители Хабаровска. Все вместе они участвовали в озеленении территории сквера.

В Росгвардии отметили, что участие в подобных мероприятиях стало традиционным и рассматривается как форма уважения к памяти поколений, победивших в Великой Отечественной войне.