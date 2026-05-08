В Хабаровском зоосаде ко Дню Победы возложили гирлянду у памятника Сысоеву

В Хабаровске в Зоосаде «Приамурский» в преддверии Дня Победы прошла памятная церемония у памятника Василию Сысоеву — участнику Великой Отечественной войны, чьё имя носит учреждение, сообщает пресс-служба зоосада.
К памятнику была возложена гирлянда в знак уважения к подвигу военного поколения и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в спокойной, торжественной обстановке.
В церемонии приняли участие учащиеся Военно-морского лицея имени Н. Д. Сергеева. Для них участие стало частью памятных мероприятий ко Дню Победы и возможностью прикоснуться к истории.
В учреждении отметили, что такие события помогают сохранять историческую память и передавать её молодому поколению.