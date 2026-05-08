В Омской области за квартал накрыли две нелегальные финансовые компании

Сегодня, 8 мая, в пресс-службе отделения Омск Банка России поделились статистикой за период январь-март 2026 года. В регионе за квартал выявили две компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Одна выдавала потребзаймы под видом комиссионного магазина, другая продолжала работать, лишившись статуса микрокредитной организации.
«Выявление нелегальных игроков — это профилактика реального ущерба. Каждый случай, который мы фиксируем и передаем в правоохранительные органы, — предотвращенная история, в которой человек мог бы потерять свои деньги или имущество. Ведь нелегалы играют вне рамок закона: например, начисленные ими проценты и штрафы могут увеличить сумму займа в десятки раз», — прокомментировала ситуацию заместитель управляющего отделением Омск ЦБ Наталья Стрельникова.
Она напомнила, что подобные компании, стараясь получить деньги обратно от клиентов, нередко применяют методы психологического и даже физического давления. Местным жителям специалист порекомендовала перед подписанием договоров внимательно их читать. Важно также проверить, есть ли организация в справочнике на сайте Центробанка.
