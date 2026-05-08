В Хабаровске заложили аллею в честь 81-й годовщины Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске прошла патриотическая экологическая акция «Живая память». Организатором выступил Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Местом проведения выбрали территорию у арены «Ерофей».
Губернатор края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, зампреды правительства региона, руководство Россельхозбанка, а также владельцы крупнейших агропромышленных и пищевых предприятий вместе высадили дальневосточные аянские ели.
— Экологическая акция «Живая память» — это дань уважения подвигу наших предков, тех, кто отстоял мирное небо над нашей Родиной, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Сегодня эту миссию продолжают наши воины в зоне специальной военной операции. Они, как и герои прошлого, стоят на страже нашего будущего и покоя. И мы должны помнить об их самоотверженности и делать все возможное, чтобы поддержать их. Высадка деревьев — это наш вклад в создание зеленого и цветущего края для грядущих поколений. Пусть эти деревья растут долгие годы, напоминая нам о тех, кто сражался за нас, и о тех, кто сегодня защищает нас, — рассказал мэр города Сергей Кравчук.
Аянская ель — уникальное дальневосточное дерево. Оно будет расти более 300 лет в суровом климате региона и достигнет 18 метров в высоту. Каждый участник акции не только посадил дерево, но и закрепил на нём памятный медальон. Новая аллея стала символом связи поколений и живой благодарностью защитникам Отечества.