Участников автопробега «Одна Родина — одна семья» встретили в Иркутской области

IrkutskMedia, 8 мая. Патриотическая акция, посвященная встрече благотворительного автопробега «Одна Родина — одна семья» (12+), состоялась в Иркутске. Автопробег в память о дважды Герое России Михаиле Гудкове стартовал 2 мая во Владивостоке, проехал через Хабаровск, Читу, Улан-Удэ. После остановки в Иркутске маршрут пройдет через Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону и завершится в Донецке.
В каждом городе запланированы встречи, общественные мероприятия. В ДНР состоится передача бойцам СВО собранной по пути гуманитарной помощи и автомобилей. В Иркутской области багаж пополнился письмами для участников специальной военной операции, книгами, оберегами и детскими рисунками.
Приветствуя участников автопробега и патриотической акции, заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев подчеркнул, что мероприятие, объединившее более 20 городов страны, стало настоящим воплощением единства и гражданской ответственности.
«Автопробег “Одна Родина — одна семья” объединяет главные смыслы нашего времени: сплочённость народов России, поддержку спецоперации и, конечно, память о героях. Величие нашей страны складывается из мужества её сыновей и единства её семей. Автопробег, посвященный Михаилу Гудкову, это не просто километры дорог. Это нить, которая связывает города и судьбы, тыл и бойцов, память прошлого и ответственность настоящего. Иркутская земля всегда была надежным тылом, и сегодня мы это доказываем делом», — сказал Александр Шуваев.
Ветеран СВО, участник региональной программы «Герои Приангарья» Эльдар Салахи подчеркнул, что гуманитарная помощь, которая собирается в рамках автопробега, — это символ единения людей.
«2026-й год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России. И этот автопробег — подтверждение тому, что мы едины. Его участники не просто собирают и доставляют гуманитарную помощь, а дают чувство общности, единения одной большой семьи, где все люди — родные и близкие. Эта гуманитарная миссия — еще один шаг к приближению победы. И это тепло сердец многих тысяч людей, проживающих от берегов Тихого океана до Донбасса», — отметил Эльдар Салахи.
После митинга-концерта его участники возложили цветы к Вечному огню. Автомобили с надписями «Одна Родина — одна семья» продолжили движение по стране.
Целями автопробега являются укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами Российской Федерации, а также объединение граждан страны вокруг нужд военнослужащих и поддержки приграничных регионов. Участники ставят перед собой задачи по сбору и доставке гуманитарной помощи на новые территории, организации мероприятий патриотической направленности в городах по маршруту следования и повышению интереса к внутреннему туризму и историко-культурному наследию России.
Автопробег стартовал с тремя экипажами на автомобилях УАЗ «Патриот». Планируется, что по пути следования колонна расширится. Инициатором и командиром автопробега является Артём Сергеев, основатель движения «Одна Родина — одна семья», ветеран боевых действий. Мероприятие организовано при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
«Во времена сложных вызовов жители нашей страны, вне зависимости от вероисповедания, конфессий, национальностей, вставали плечом к плечу и защищали Родину. Точно так же сейчас на передовой наши братья и сестры отстаивают интересы России. Мы будем стараться вот эту силу единства нашей страны, всех народов, национальностей нести дальше и благополучно завершить пробег с хорошими результатами. Все автомобили, которые мы приобретаем, гуманитарную помощь в конечной точке будем передавать воинским частям, подразделениям и, конечно же, семьям погибших военнослужащих», — сказал Артем Сергеев.