Правительство Германии столкнулось с серьезной проблемой. По данным газеты Junge Welt, немецкая молодежь не желает участвовать в подготовке к военному конфликту с Россией. В 2025 году Бундестаг принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу, однако большинство молодого поколения отвергает эту идею.
Одной из причин издание называет успешные студенческие забастовки, лозунг которых: «Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего». Правительство уже принимает репрессивные меры против нежелающих участвовать в конфликте с Россией, но, как считает автор материала, это вряд ли повысит готовность молодых людей становиться «пушечным мясом».
С 2026 года в Германии молодым гражданам начали приходить анкеты о желании пройти службу в бундесвере. При нехватке добровольцев власти могут ввести «воинскую обязанность по необходимости» с элементами случайного отбора.
Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия взяла курс на масштабный реванш за поражение во Второй мировой войне. Он также обратил внимание на риторику наиболее агрессивных русофобов, чьи предки воевали на Восточном фронте. По его словам, они упоенно призывают, «каково это — проиграть войну».