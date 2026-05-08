Социальным предпринимателям Выксы и Кулебак помогут запустить бизнес по-новому

В 2026 году «Начни своё дело» стартует в мае и впервые пройдёт по двухгодичному циклу. Участники получат больше времени на проработку идей, проверку гипотез и поиск партнёров. На первом этапе — «Обучение и клуб предпринимателей» — будущих бизнесменов ждут лекции экспертов, отработка идей с профессиональным сопровождением и освоение современных методов привлечения ресурсов. Здесь же запустят Клуб социальных предпринимателей — площадку для обмена опытом и совместных проектов на уровне региона и страны. По итогам 15 победителей получат рекламный пакет от информационного партнёра, а трое лучших — гранты по 100 тысяч рублей.