«А может, нет, а может, да»: в Омске выступит звезда поп-музыки 2000-х

5 декабря в омском клубе «Ангар» состоится концерт певицы Светы, одного из главных символов российской поп-сцены начала 2000-х. Информация о гастролях исполнительницы уже опубликована на сервисе «Яндекс Афиша».
Света известна многим по своим культовым хитам: «Дорога в аэропорт», «Ты не мой», «Хватит, довольно», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза» и «А может, нет, а может, да». Недавно её песни вновь стали популярными, завирусившись в соцсетях среди молодёжи.
Организаторы обещают масштабное шоу с танцевальными номерами и живым звуком. В программе — лучшие композиции со всех альбомов певицы. Гостям рекомендуется прийти за час до начала выступления, чтобы не пропустить начало шоу.
Стоимость билетов начинается от 3000 рублей, за эти деньги можно купить места на танцполе. Сидячие места по цене достигают 6000 рублей.