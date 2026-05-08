Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий «Мурал Победы» открыли в Хабаровске

Портрет маршала Победы Георгия Жукова нанесли на дом по улице Муравьёва-Амурского.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошла торжественная церемония открытия мурала, изображающего маршала Победы Георгия Жукова. Это третий в краевой столице портрет, созданный в рамках проекта «Муралы Победы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Почётные гости церемонии рассказали о подвигах и боевом пути легендарного полководца, подчеркнули, что нанесение на здания муралов с изображением героев содействует патриотическому воспитанию и просвещению жителей и гостей Хабаровска.

Портрет Георгия Жукова — третий в Хабаровске и седьмой, созданный в рамках проекта «Муралы Победы». Автор — художник Василий Шершон рассказал о востребованности проекта.

— Представители различных подразделений, армий, хотят, чтобы портреты их героев появились на зданиях в разных городах. Проект мы будет продолжать. В Хабаровске это третий мурал, будет еще три. Для каждой из своих работ я тщательно разрабатываю эскиз, внимательно изучаю фотографии, прежде всего, чтобы не допустить неточности в изображении военной формы, наград, — рассказал Василий Шершон.