Третий «Мурал Победы» открыли в Хабаровске

В Хабаровске прошла торжественная церемония открытия мурала, изображающего маршала Победы Георгия Жукова. Это третий в краевой столице портрет, созданный в рамках проекта «Муралы Победы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Почётные гости церемонии рассказали о подвигах и боевом пути легендарного полководца, подчеркнули, что нанесение на здания муралов с изображением героев содействует патриотическому воспитанию и просвещению жителей и гостей Хабаровска.
Портрет Георгия Жукова — третий в Хабаровске и седьмой, созданный в рамках проекта «Муралы Победы». Автор — художник Василий Шершон рассказал о востребованности проекта.
— Представители различных подразделений, армий, хотят, чтобы портреты их героев появились на зданиях в разных городах. Проект мы будет продолжать. В Хабаровске это третий мурал, будет еще три. Для каждой из своих работ я тщательно разрабатываю эскиз, внимательно изучаю фотографии, прежде всего, чтобы не допустить неточности в изображении военной формы, наград, — рассказал Василий Шершон.