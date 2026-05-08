При подлете к Перми сбили беспилотник

На подлете к Перми дежурными силами ПВО ведется работа по отражению атак беспилотников. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Один БПЛА сбит. Экстренные и оперативные службы продолжают работу», — написал глава региона.
Режим беспилотной опасности был введен сегодня утром. В аэропорту Перми ограничен прием и выпуск воздушных судов. В Перми заработала система оповещения и включились сирены.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше