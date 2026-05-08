Похолодание ожидается в Нижегородской области в праздничные дни

Похолодание ожидается в Нижегородской области в грядущие праздничные дни. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Ольги Мокеевой, на этой неделе над территорией региона господствовал гребень Азорского антициклона. Стояла по-настоящему летняя погода: средняя суточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5−6°, а к полудню столбики термометров уверенно пересекали 25-градусную отметку, приближаясь к рекордным значениям.
«Абсолютные максимумы температуры воздуха в Нижнем Новгороде в первой декаде мая, по данным климатической летописи, были зарегистрированы в 1957, 1967, 1977 и 2020 годах — до +27, +28°, а 10 мая 1957 года в нагорной части Нижнего Новгорода отмечалась жара: +31,3°», — рассказала она.
Однако уже сегодня, 8 мая, при прохождении холодного атмосферного фронта задует порывистый северный ветер. Температурный фон понизится на 4−7°.
«Перестройка синоптических процессов будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами», — подчеркнула Ольга Мокеева.
9 мая нижегородцев ожидает температура воздуха при северном ветре утром +5, +10°, днем по области — +13, +17°, в Нижнем Новгороде к полудню — не выше +15°. Местами пройдет кратковременный дождь.
«10−12 мая похолодание продолжится. Погода некомфортная: средняя температура воздуха будет отставать от обычных значений на 2−3°: преобладающая температура ночью +4, +9°, днем +10, +14°. Временами дожди, но интенсивность их будет меньше», — заключила специалист.
Добавим, что в Нижнем Новгороде самым теплым День Победы был в 1957 году — +28,2°, самая холодная ночь на 9 мая с заморозками до — −3, −4° была зарегистрирована в 1952 году.