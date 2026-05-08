В Красноярске запустят дополнительные шаттлы на празднование Дня Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске организуют дополнительный маршрут бесплатных шаттлов к главной площадке празднования Великой Победы на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Новая линия начнет работу для удобства жителей Зеленой Рощи и Северного. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Автобусы будут отправляться от конечной остановки «Спортзал» и следовать через мост 777. Маршрут станет дополнительным к уже действующим шаттлам через Октябрьский мост. Проезд для пассажиров останется бесплатным.
На линию выйдут 10 автобусов. Они будут доставлять гостей праздника к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ, где организуют отдельный пункт прохождения периметра безопасности. Это позволит снизить нагрузку на досмотровые зоны со стороны улицы Чайковского и сократить очереди.
Горожан также предупредили, что 9 Мая дорожная ситуация в городе традиционно будет напряженной. Жителям рекомендуют заранее планировать поездки и по возможности пользоваться шаттлами и общественным транспортом.