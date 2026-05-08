Мошенники собирают деньги на якобы подарки ветеранам к 9 Мая

Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те находятся в заложниках, и требуют выкуп. При этом аферисты чаще всего находят детей-жертв в онлайн-играх и предлагают им что-то купить.