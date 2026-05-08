Мошенники собирают деньги на якобы подарки ветеранам к 9 Мая

— Под видом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собираются денежные средства, которые затем присваиваются организаторами, — отметил Курбаков, его слова цитирует РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями «легкой подработки» или «удаленной работы» без опыта и вложений.
Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те находятся в заложниках, и требуют выкуп. При этом аферисты чаще всего находят детей-жертв в онлайн-играх и предлагают им что-то купить.
Мошенники также начали предлагать дачникам несуществующие услуги по очистке и подготовке участков к новому сезону после зимы. Как не стать жертвой обмана и что нужно сделать на участке, чтобы подготовиться к лету, — в материале «Вечерней Москвы».