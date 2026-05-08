Тысячи омичей и их семей приняли участие в марафоне Победы

Несколько тысяч жителей Омска приняли участие в забеге, участники преодолели дистанцию в 3 километра и почтили память героев Великой Отечественной войны. Сотрудники банка и их семьи также приняли участие в забеге.
Завершили спортивное состязание традиционным возложением цветов к мемориалу «Слава Героям» на Иртышской набережной в центре Омска.
Для участников и их семей была подготовлена праздничная концертная программа. Все желающие могли попробовать традиционные блюда полевой кухни — солдатскую кашу и крепкий чай.
«Банк ВТБ второй год поддерживает важное патриотическое мероприятие, которое стало данью памяти героям Великой Отечественной войны. Для нас участие стало почётной миссией и ещё одним большим коллективным поводом почтить тех, кто защищал и продолжает беречь нашу Родину», — прокомментировал Алексей Суздальницкий, управляющий ВТБ в Омске.