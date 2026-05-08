В Хабаровске росгвардейцам вручили награды за участие в спецоперации

В Хабаровске отличившимся сотрудникам Управления Росгвардии по Хабаровскому краю вручили государственные и ведомственные награды за выполнение служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.
Награды росгвардейцам вручил врио начальника регионального управления полковник полиции Александр Наумов. Указом Президента России девять сотрудников СОБР и ОМОН были отмечены медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени и «За отличие в охране общественного порядка».
Обращаясь к награждённым, Александр Наумов поблагодарил бойцов за мужество, решительность и профессионализм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач. Он также отметил поддержку коллективов и семей сотрудников.
В Росгвардии подчеркнули, что вручение наград состоялось в канун Дня Победы.