Медики обеспечат дежурство на праздничных мероприятиях 9 Мая в Омске

В Омске 9 мая медики будут дежурить на всех праздничных массовых мероприятиях. В День Победы экстренные службы традиционно работают в усиленном режиме для поддержания безопасности и сохранения здоровья граждан.
Медицинское сопровождение в этот день будут обеспечивать бригады скорой помощи, сотрудники Территориального центра медицины катастроф, Госпиталя ветеранов войн и студенты ОмГМУ из общественного движения «Волонтеры-медики». К любому из них можно будет обратиться в случае недомогания или ухудшения самочувствия. Специалисты будут постоянно на связи для оперативной координации и направления пациентов в медицинские организации.
На церемонии возложения венков к воинским монументам в парке имени 30-летия Победы с 8 часов до окончания мероприятия будет организовано дежурство кареты скорой медицинской помощи.
Во время торжественного построения войск Омского территориального гарнизона на Соборной площади с 9:30 будут работать три бригады скорой помощи: у здания Законодательного собрания на Красном Пути, у Прокуратуры Омской области на пересечении улиц Тарской и Ленина, а также у Омского епархиального управления на пересечении Интернациональной и Орджоникидзе. По обеим сторонам трибун для почетных гостей парада будут дежурить два специалиста из Госпиталя ветеранов войн. Временные стационарные медицинские посты для оказания первичной доврачебной помощи расположат вблизи Соборной площади.
На всем пути следования колонн «Бессмертного полка» с 9 часов будут дежурить шесть выездных бригад скорой помощи: от места сбора участников на улице Красный Путь до бульвара Победы у стелы «Слава Героям».
В парке имени 30-летия Победы, где пройдет гражданско-патриотический проект «Одна страна. Одна судьба. Одна Великая Победа!» (0+), с 12 до 19 часов будет организовано дежурство бригады скорой помощи.
На территории Омской крепости во время военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества» с 13 до 18 часов для участников и зрителей также будет работать бригада скорой медицинской помощи.