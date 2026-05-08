В пермском аэропорту «Большое Савино» массово задерживаются рейсы

В международном аэропорту Большое Савино в Перми наблюдаются серьёзные сбои в расписании.
По данным онлайн-табло аэропорта, отменён утренний рейс в Москву. Сильнее всего сбой в расписании коснулся пассажиров до Нарьян-Мара — самолёт должен был вылететь 7 мая в 18:55. Сейчас его перенесли на 14:20 8 мая. Также задерживаются рейсы до Минска почти на 4 часа, Калининграда, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Минеральных Вод.
Неблагополучная ситуация и с прибытием самолётов. Рейс из Нарьян-Мара тоже перенесён с 7 мая на 8. Самолёт из Москвы отменён. Из Сочи, Екатеринбурга и Махачкалы суда задерживаются на два часа.
Напомним, в Пермском крае около 8:20 начал действовать режим «Беспилотной опасности». Аэропорт временно закрыт.