В пермском аэропорту «Большое Савино» массово задерживаются рейсы

По данным онлайн-табло аэропорта, отменён утренний рейс в Москву. Сильнее всего сбой в расписании коснулся пассажиров до Нарьян-Мара — самолёт должен был вылететь 7 мая в 18:55. Сейчас его перенесли на 14:20 8 мая. Также задерживаются рейсы до Минска почти на 4 часа, Калининграда, Санкт-Петербурга, Нижневартовска и Минеральных Вод.