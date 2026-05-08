На Дону земли племзавода хотят обратить в собственность государства

Донская прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход Российской Федерации земельные участки, принадлежащие племзаводу и двум физическим лицам. Об этом сообщает Объединённая пресс‑служба судов Ростовской области.
Дело будет рассмотрено в Зимовниковском районном суде. Ответчиками по иску выступают: ООО «Племзавод имени Кирова», руководитель предприятия и партнёр‑предприниматель руководителя.
ООО «Племзавод имени Кирова» зарегистрировано в хуторе Савоськин Ростовской области в апреле 2012 года. Основной вид деятельности компании — сельское хозяйство, специализация — выращивание зерновых культур.