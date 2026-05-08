В Красноярске орггруппу осудят за хищение 52 млн рублей из маткапиталов

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Семь членов организованной группы из Красноярска пойдут под суд за присвоение 52 миллионов рублей посредством махинаций с материнским капиталом нескольких женщин.

Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2020 одна из красноярок решила заработать на господдержке семей с детьми и организовала группировку, с помощью которой системно похищала чужие средства.

Женщина открыла структурное подразделение кредитного потребительского кооператива «Капитал» и почти два года — вплоть до марта 2022 — обманом обещала держательницам сертификата на маткапитал, находящимся в трудном материальном положении, помощь в решении жилищного вопроса.

Поверившие мошеннице и её подельникам гражданки оформляли сделки по приобретению недвижимости и земельных участков для строительства в Берёзовском и Емельяновском районах края. При этом, отмечают в ведомстве, стоимость имущества была существенно завышена, а отдельные строения не были пригодны для проживания.

«В уполномоченные органы подавались недостоверные сведения, чтобы бюджетные средства поступали в счёт погашения целевых займов. После перечисления денег участники группы распоряжались ими по своему усмотрению, а владельцы сертификатов фактически оставались и без реального улучшения жилищных условий, и без той меры поддержки, которую государство предоставило именно их семьям», — сообщили в прокуратуре, отметив, что преступная схема успела вобрать в себя 101 сертификат на материнский капитал.

На время проведения расследования имущество обвиняемых арестовано.

Аферистам объявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой. Члены сообщества ждут суда.