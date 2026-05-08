В Красноярске орггруппу осудят за хищение 52 млн рублей из маткапиталов

Семь членов организованной группы из Красноярска пойдут под суд за присвоение 52 миллионов рублей посредством махинаций с материнским капиталом нескольких женщин.
Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2020 одна из красноярок решила заработать на господдержке семей с детьми и организовала группировку, с помощью которой системно похищала чужие средства.
Женщина открыла структурное подразделение кредитного потребительского кооператива «Капитал» и почти два года — вплоть до марта 2022 — обманом обещала держательницам сертификата на маткапитал, находящимся в трудном материальном положении, помощь в решении жилищного вопроса.
Поверившие мошеннице и её подельникам гражданки оформляли сделки по приобретению недвижимости и земельных участков для строительства в Берёзовском и Емельяновском районах края. При этом, отмечают в ведомстве, стоимость имущества была существенно завышена, а отдельные строения не были пригодны для проживания.
«В уполномоченные органы подавались недостоверные сведения, чтобы бюджетные средства поступали в счёт погашения целевых займов. После перечисления денег участники группы распоряжались ими по своему усмотрению, а владельцы сертификатов фактически оставались и без реального улучшения жилищных условий, и без той меры поддержки, которую государство предоставило именно их семьям», — сообщили в прокуратуре, отметив, что преступная схема успела вобрать в себя 101 сертификат на материнский капитал.
На время проведения расследования имущество обвиняемых арестовано.
Аферистам объявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой. Члены сообщества ждут суда.