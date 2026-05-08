Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске росгвардейцы провели автопробег ко Дню Победы

Колонна автомобилей с символикой Победы проехала по улицам города.

В Хабаровске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Хабаровскому краю приняли участие во Всероссийском автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», сообщает пресс-служба ведомства.

Акция прошла в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Автопробег стартовал от административного здания батальона полиции краевого Управления вневедомственной охраны. Патрульные автомобили, украшенные символикой Победы и флагами Росгвардии, проехали по центральным улицам города.

Затем участники акции собрались у обелиска «40 лет Великой Победы» в Индустриальном районе Хабаровска. Здесь состоялись митинг и возложение цветов в память о дальневосточниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны, труженики тыла, представители администрации района, школьники и жители города.

Завершилась акция выступлением военного оркестра Росгвардии. Прозвучали песни военных лет, после чего участники почтили память погибших минутой молчания.