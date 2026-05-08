В Хабаровске росгвардейцы провели автопробег ко Дню Победы

В Хабаровске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Хабаровскому краю приняли участие во Всероссийском автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», сообщает пресс-служба ведомства.
Акция прошла в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Автопробег стартовал от административного здания батальона полиции краевого Управления вневедомственной охраны. Патрульные автомобили, украшенные символикой Победы и флагами Росгвардии, проехали по центральным улицам города.
Затем участники акции собрались у обелиска «40 лет Великой Победы» в Индустриальном районе Хабаровска. Здесь состоялись митинг и возложение цветов в память о дальневосточниках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны, труженики тыла, представители администрации района, школьники и жители города.
Завершилась акция выступлением военного оркестра Росгвардии. Прозвучали песни военных лет, после чего участники почтили память погибших минутой молчания.