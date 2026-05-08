Нарколог Тюрин назвал семь ранних признаков алкогольной зависимости

Существует несколько ранних признаков, по которым можно диагностировать алкогольную зависимость. О них рассказал врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.
— Гораздо чаще ко мне приходят совсем другие люди. Те, у кого есть абонемент в фитнес. Кто управляет бизнесом или участвует в триатлоне. Кто платит ипотеку, — поделился специалист.
По его словам, болезнь подкрадывается незаметно, маскируясь под безобидный пятничный бокал или желание «снять стресс».
Тюрин назвал семь сигналов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, у человека, страдающего алкогольной зависимостью, «ломается сценарий».
— Если раньше встреча с друзьями была поводом выпить, то теперь выпить — повод встретиться с друзьями. Важно уже не событие, а состояние расслабления или эйфории, — отметил врач.
Среди других признаков — повышение толерантности, потеря контроля, провалы в памяти, эмоциональные качели.
Кроме того, у некоторых людей алкоголь становится точкой отсчета в календаре. Они планируют неделю вокруг «событий с выпивкой», а мероприятия без алкоголя начинают саботировать.
Седьмым признаком зависимости специалист назвал «оправдательный конвейер». Трудный день — снять стресс, хороший — отметить, плохая погода — согреться, передает «Чемпионат».
