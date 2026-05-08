«Центр материнства и детства» появится в Служебном переулке Хабаровска

В этом году в Хабаровске начнут строить сразу три детских сада, в их числе — сад в переулке Служебном. «Это будет своего рода центр материнства и детства, по аналогу которого должны строиться образовательные учреждения нового поколения», — рассказал мэр Сергей Кравчук во время беседы с жителями Центрального района. В новом учреждении в Служебном переулке намерены оборудовать группы по последнему слову техники, открыть консультативные кабинеты для будущих и молодых мам, создать бассейны, игровые и развивающие центры с просторными помещениями для детей. По информации мэрии, в ближайшие годы в Хабаровске планируется построить до 10 школ и 7 детских садов.