«Бессмертный автополк» патрулирует улицы Комсомольска-на-Амуре

В преддверии Дня Великой Победы Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре дала старт акции «Бессмертный автополк». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году инициатива приобрела особый размах.
Подготовка в акции началась еще в феврале, когда Госавтоинспекция Города юности анонсировала «Бессмертный автополк», и горожане начали нести портреты своих героев.
— На сегодня на патрульных автомобилях размещены 138 портретов. В среднем, на одном автомобиле по 4 фотографии героев. Горожане продолжают присоединяться к акции, — рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску-на-Амуре Гульнара Ушакова.
Она добавила, что в этом году особенно много портретов участников специальной военной операции. Они смотрят на городские улицы с бортов машин ДПС, напоминая о преемственности поколений.
— Все автомобили заступили на службу со световым сопровождением. «Бессмертный автополк» будет патрулировать город до 10 мая, — подчеркнула Гульнара Ушакова.