Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бессмертный автополк» патрулирует улицы Комсомольска-на-Амуре

На автомобилях ДПС размещены портреты героев войны и СВО.

Источник: Хабаровский край сегодня

В преддверии Дня Великой Победы Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре дала старт акции «Бессмертный автополк». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году инициатива приобрела особый размах.

Подготовка в акции началась еще в феврале, когда Госавтоинспекция Города юности анонсировала «Бессмертный автополк», и горожане начали нести портреты своих героев.

— На сегодня на патрульных автомобилях размещены 138 портретов. В среднем, на одном автомобиле по 4 фотографии героев. Горожане продолжают присоединяться к акции, — рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску-на-Амуре Гульнара Ушакова.

Она добавила, что в этом году особенно много портретов участников специальной военной операции. Они смотрят на городские улицы с бортов машин ДПС, напоминая о преемственности поколений.

— Все автомобили заступили на службу со световым сопровождением. «Бессмертный автополк» будет патрулировать город до 10 мая, — подчеркнула Гульнара Ушакова.