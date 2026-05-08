8 мая в Красноярске перекроют участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий»

В Красноярске с 14:00 8 мая до 06:00 10 мая полностью перекроют участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом. Ограничения вводят из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. На время перекрытия изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 2, 19, 43, 59, 90, 95 и 40С будут объезжать закрытый участок по улицам Семафорная, Вавилова и Корнетова. Маршруты № 3, 8, 10 и 40А направят через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Автобусы № 60 и № 85 будут двигаться через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Мичурина и Московскую, а затем вернутся на привычные схемы движения. Маршрут № 73 «Междугородний автовокзал — Поликлиника (ул. Парковая)» пустят в объезд через улицы Мичурина, Корнетова, Вавилова, Семафорную и Транспортный проезд. В обратном направлении автобус будет следовать по улицам Московская, Чайковского и Крайняя. Изменения коснутся и трамваев. Маршрут № 2 временно прекратит работу. Трамваи № 4 и № 7 будут двигаться по изменённой схеме: через улицы Матросова, 60 лет Октября, Щорса и Мичурина с выездом обратно на проспект имени газеты «Красноярский рабочий» в сторону КрасТЭЦ. Дополнительные ограничения введут и в других районах города. В Кировском районе с 08:00 до 13:00 автобусы № 58, 65, 90 и 92 будут объезжать перекрытие на улице Вавилова через переулок Якорный, улицу Корнетова и проспект имени газеты «Красноярский рабочий». В Советском районе автобусы № 8, 21, 22, 30, 58, 71, 88 и 94, а также троллейбус № 15 изменят маршруты из-за перекрытия улиц Тельмана и Новгородской. Транспорт направят по проспекту Металлургов, улицам Николаева, Терешковой и Джамбульской. В мэрии также напомнили, что движение личного транспорта по улице Семафорной будет ограничено. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты через мост 777 или улицу Тамбовскую. Напомним, что в Красноярске запустят дополнительный маршрут шаттлов на празднование 9 Мая.