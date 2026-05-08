Рейс Омск — Казань задержан на девять часов из-за закрытия аэропортов

В омском аэропорту сегодня задержаны вылеты всех утренних регулярных рейсов. Больше всего времени в ожидании проведут пассажиры самолета, вылетающего в Казань: он должен был отправиться из Омска в 7:40 утра, но борт под него до сих пор не вылетел из столицы Татарстана.
Рейс авиакомпании «Икар», который планировался на 7:10, перенесен на 16:20. При этом воздушное судно, выполняющее рейс, еще не прибыло в Омск из Казани.
«Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в аэропорту.
Основная причина большинства задержек — временное закрытие аэропортов в центральной и южной части страны из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Такие меры принимаются в соответствии с федеральным законодательством для защиты гражданской авиации и пассажиров.
Пассажирам рекомендуют следить за изменением расписания на табло аэропорта, на сайте перевозчика или через мобильное приложение. Авиакомпании обязаны информировать пассажиров о задержках и предоставлять услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
При задержке рейса более чем на два часа пассажирам полагаются бесплатные прохладительные напитки, а при ожидании более четырех часов — горячее питание. В случае ночной задержки авиаперевозчик должен обеспечить размещение в гостинице и трансфер.