Рейс Омск — Казань задержан на девять часов из-за закрытия аэропортов

Ограничения ввели в связи с угрозой атак беспилотников в центральной и южной частях страны.

Источник: Комсомольская правда

В омском аэропорту сегодня задержаны вылеты всех утренних регулярных рейсов. Больше всего времени в ожидании проведут пассажиры самолета, вылетающего в Казань: он должен был отправиться из Омска в 7:40 утра, но борт под него до сих пор не вылетел из столицы Татарстана.

Рейс авиакомпании «Икар», который планировался на 7:10, перенесен на 16:20. При этом воздушное судно, выполняющее рейс, еще не прибыло в Омск из Казани.

«Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в аэропорту.

Основная причина большинства задержек — временное закрытие аэропортов в центральной и южной части страны из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Такие меры принимаются в соответствии с федеральным законодательством для защиты гражданской авиации и пассажиров.

Пассажирам рекомендуют следить за изменением расписания на табло аэропорта, на сайте перевозчика или через мобильное приложение. Авиакомпании обязаны информировать пассажиров о задержках и предоставлять услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

При задержке рейса более чем на два часа пассажирам полагаются бесплатные прохладительные напитки, а при ожидании более четырех часов — горячее питание. В случае ночной задержки авиаперевозчик должен обеспечить размещение в гостинице и трансфер.

