Кинолог Голубев назвал действенные способы защиты собак от клещей

Защитить собаку в сезон активности клещей можно, применяя комплексный подход. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам эксперта, для защиты животного можно использовать таблетки и капли на холку. Вещества таблеток всасываются в кровь, и паразит погибает при укусе. При этом капли распределяются по коже с помощью кожного сала, и паразит также погибает при контакте.
Есть и другие способы: так, кинолог советует специальные зооспреи. Они применяются единоразово во время похода в лес или поле и имеют временный отпугивающий эффект. Однако Голубев отметил, что при таком подходе существует риск неравномерной обработки, к тому же репеллент смывается водой.
— Также современная ветеринария предлагает вакцину от пироплазмоза. Она не предотвращает укусы клещей и даже не блокирует заражение на 100 процентов. Ее главная задача — снизить тяжесть заболевания, минимизировать риски летального исхода. Вакцина не отменяет основную обработку от паразитов, — добавил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Во вторые длинные майские выходные многие отправятся за город открывать дачный сезон. Вместе с хозяевами часто едут домашние животные. Чтобы отдых прошел комфортно и безопасно для всех, специалисты и ветеринарные врачи приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест» подготовили рекомендации для владельцев питомцев.
С начала сезона после укусов клещей сразу у 34 жителей России выявили боррелиоз, тиф и энцефалит. Но всегда ли укус инфицированного клеща провоцирует развитие серьезных заболеваний, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.