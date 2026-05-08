МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ после инцидента с украинскими дронами

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина в связи с инцидентом с украинскими беспилотниками. Дипломату вручили ноту протеста, говорится в сообщает пресс-служба министерства.
В латвийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что конфликт на Украине создает риски для безопасности всего региона. При этом в Риге заявили, что якобы никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для ударов дронов по российской территории.
В четверг замначальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис заявил, что Национальные вооруженные силы Латвии не стали сбивать беспилотники, обнаруженные в районе города Резекне, из-за несоблюдения критериев безопасности. По его словам, зафиксировано минимум три нарушения воздушного пространства — эти данные проверяются.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила журналистам, что якобы Россия несет ответственность за падение украинских беспилотников на территории Латвии. При этом никаких аргументов она не привела.
7 мая нефтебазу в городе Резекне атаковали украинские беспилотники. Падение дрона Вооруженных сил Украины на территории европейской страны произошло не впервые.