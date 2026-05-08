Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ после инцидента с украинскими дронами

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Касаткина и вручил ноту протеста после инцидента с украинскими беспилотниками.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина в связи с инцидентом с украинскими беспилотниками. Дипломату вручили ноту протеста, говорится в сообщает пресс-служба министерства.

В латвийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что конфликт на Украине создает риски для безопасности всего региона. При этом в Риге заявили, что якобы никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для ударов дронов по российской территории.

В четверг замначальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам Эгил Лещчинскис заявил, что Национальные вооруженные силы Латвии не стали сбивать беспилотники, обнаруженные в районе города Резекне, из-за несоблюдения критериев безопасности. По его словам, зафиксировано минимум три нарушения воздушного пространства — эти данные проверяются.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила журналистам, что якобы Россия несет ответственность за падение украинских беспилотников на территории Латвии. При этом никаких аргументов она не привела.

7 мая нефтебазу в городе Резекне атаковали украинские беспилотники. Падение дрона Вооруженных сил Украины на территории европейской страны произошло не впервые. Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран ЕС.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше