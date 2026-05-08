На подлете к Перми сбили беспилотник

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Силами ПВО сбит один беспилотник на подлете к Перми, сообщает губернатор Дмитрий Махонин.
«На подлете к Перми дежурными силами ПВО ведется работа по отражению атак беспилотников. Один БПЛА сбит», — написал Махонин в канале на платформе «Макс».
Глава региона отметил, что экстренные и оперативные службы продолжают работу.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше