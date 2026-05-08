Промпредприятия Прикамья атакованы беспилотниками

На промышленные площадки Пермского края совершена атака беспилотников. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО отражают налет БПЛА и при подлете к Перми один из них был сбит. Режим беспилотной опасности был введен сегодня в Пермском крае в половине девятого утра. Аэропорт Перми приостановил полеты.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше