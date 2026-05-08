У Байкала сняли семью нерп с детёнышами у ледового логова

IrkutskMedia, 8 мая. В районе посёлка Танхой директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула во время наблюдений за байкальскими нерпами снял на фотоаппарат и фотоловушку самку с двумя нерпятами у ледового логова. Съёмка проходила в 8 км от населённого пункта на льду Байкала.
По словам Василия Сутулы, ради минимального беспокойства нерп съёмка велась с большого расстояния при помощи длиннофокусной техники. Для маскировки использовались белая одежда и традиционные «сани с парусом». Кроме того, на обувь надевались специальные мешочки из махровой ткани, чтобы приглушить звук шагов по льду.
Наблюдателю удалось не только запечатлеть поведение животных, но и услышать голоса нерпят, которые он сравнил с человеческими младенческими звуками. Подобный опыт, отметил Сутула, у него уже был в 2000 году, когда в заповедник принесли на спасение детёныша нерпы.
Фотоловушка также зафиксировала ночного хищника — предположительно лисицу, которая могла охотиться на нерпят. Ранее в этом районе замечали и следы волков. Однако главным врагом детёнышей нерпы специалист назвал чёрную ворону. Несмотря на присутствие хищников, во время наблюдений семья нерп оставалась в безопасности.
