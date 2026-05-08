В Хабаровском крае суд взыскал 850 тысяч за найденную на Амуре калугу

Житель Комсомольска-на-Амуре хранил калугу и фрагменты амурского осетра.

В Хабаровском крае суд взыскал с жителя Комсомольска-на-Амуре более 850 тысяч рублей ущерба за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Ранее Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного хранения рыбы семейства осетровых.

Как установили в ведомстве, мужчина обнаружил на берегу Амура мешок с калугой, а спустя несколько дней приобрёл у неустановленных лиц три фрагмента амурского осетра. Позже его признали виновным по статье о незаконном приобретении и хранении частей особо ценных водных биологических ресурсов.

Ущерб, причинённый государству, превысил 850 тысяч рублей. После этого природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы ущерба.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Решение суда пока не вступило в законную силу.