В США ищут более 20 пассажиров с лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса

Власти Калифорнии начали разыскивать более 20 пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
Там отметили, что более 20 пассажиров сошли с лайнера до завершения процедуры по установлению круга контактировавших с уже зараженными.
— Два жителя Джорджии, один в Аризоне, двое в Техасе, один в Вирджинии и один житель Калифорнии, были на борту голландского круизного лайнера и уехали во время вспышки вируса, в результате которой погибли три человека и по меньшей мере еще семь заболели, — говорится в материале.
«Вечерняя Москва» рассказывает, как распространяется опасный вирус, для кого он наиболее опасен и существуют ли методы лечения. На суднах, как правило, особенно подвержены опасности сотрудники кухни или складов.
7 мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже сейчас есть риск выявления очередных случаев заражения хантавирусом после проявившейся вспышки на лайнере в Атлантическом океане.