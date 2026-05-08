Законодательное Собрание Красноярского края ко Дню Победы запустило проект «Герои моей семьи»

В Законодательном Собрании Красноярского края в честь Дня Победы стартовал новый проект — «Герои моей семьи».
В нем краевые депутаты поделятся историями своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Кто-то служил в женском батальоне, кто-то ходил в разведку или прошел через ужасы плена.
«Моя бабушка Екатерина Петровна Рудова в войну была водителем грузовика, а после войны готовила площадки для Ялтинской конференции. Она обучилась работе на ленд-лизовской технике и служила шофером в женском батальоне. Бабушка рассказывала, как они, девчонки, ездили на огромных “Студебекерах”, подкладывая на педали деревянные чурки, чтобы дотянуться до газа и тормоза», — рассказал спикер парламентаАлексей Додатко.
Войну она закончила в Крыму и была участницей Ялтинской конференции, находясь в службах обеспечения, готовивших площадки для переговоров лидеров антигитлеровских держав.
Кроме Алексея Додатко своими семейными историями поделились еще 12 депутатов: Юрий Адаменко, Александр Новиков, Сергей Сизоненко, Дмитрий Свиридов, Егор Васильев, Максим Золотухин, Алексей Кулеш, Ирина Субочева, Дмитрий Дмитриев, Александр Ратахин, Вера Оськина и Сергей Горбунов.