Жителей Троицка возмутила закупка скульптуры верблюда за 15 млн рублей

Высота скульптуры должна составлять не менее 1,8 м. Бронзового верблюда планируют установить в туристическом центре города.
Жители Троицка в соцсетях раскритиковали закупку скульптуры. По мнению горожан, деньги, выделенные на установку арт-объекта, следовало бы направить на озеленение, ремонт коммунальных сетей, дорог и тротуаров.
«Что за верблюд за 15 млн рублей? Вот бы эти деньги пустить на ремонт коммунальных сетей, на дороги и освещение. А то, как что, так денег нет», — пишет Дмитрий З. в группе «Наш Регион Троицк» в соцсети «ВКонтакте».
«Зачем нужен этот верблюд? Туристам будет приятней смотреть на чистый и опрятный город с хорошими дорогами и освещением», — считает Вера К.
Итоги аукциона подведут 15 мая. Подрядчик должен будет установить скульптуру не позднее 1 сентября 2026 года.