В Таганроге 8 мая в школах и детсадах ввели свободное посещение

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что 8 мая все дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также организации дополнительного образования города будут работать в штатном режиме. При этом руководители и педагоги планируют находиться на рабочих местах.
Для воспитанников и школьников вводится свободное посещение. Родителям рекомендуют принимать решение об отправке ребёнка в сад или школу, ориентируясь на погодные условия и удалённость образовательного учреждения от дома.
«Педагоги школ, лицеев, гимназий будут размещать обучающие материалы и домашние задания в электронном журнале и в мессенджере МАХ», — отметила Светлана Камбулова.
Также глава города напомнила: по решению родителей ребёнок может пропустить до трёх рабочих дней без предоставления справок или других документов.