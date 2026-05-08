В красноярском Татышев-парке модернизируют систему электроснабжения

На красноярском острове Татышев началась масштабная работа по модернизации системы электроснабжения, а на территории катка обновляют систему освещения.
Подрядчику предстоит установить комплексную трансформаторную подстанцию, проложить кабельные линии, смонтировать опоры и светильники, а также восстановить нарушенное в ходе работ благоустройство.
Специалисты уже демонтировали старые опоры освещения, разработали котлован и проложили электрический кабель.
Работы выполняет ООО «ЭСК Вектор», завершить их планируется до конца июня.
«Новая подстанция позволит создать резерв мощности для надежного подключения инфраструктуры в районе информационного центра, а также гарантировать бесперебойное питание во время проведения крупных культурно-массовых мероприятий. Освещение катка также будет обновлено: на смену прежним конструкциям придут новые мачты освещения, что повысит качество и равномерность светового потока», — рассказал замдиректора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств Татышев-парка Евгений Ивашин.
