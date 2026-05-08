Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы

ПЕРМЬ, 8 мая — РИА Новости. ВСУ в нарушение перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, атаковали российские регионы.
Минобороны рассказало, что с начала пятницы средства ПВО сбили более 260 беспилотников.
В частности, противник попытался нанести удары по промышленным объектам в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«На промышленные площадки совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников», — написал он на платформе «Макс».
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотной опасности».
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.