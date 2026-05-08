Волгоградцам покажут макет операции под Сталинградом

— Сталинград стал большим камнем на широкой немецкой дороге. Читая немецкие мемуары, я нередко думал, о том, насколько слаженной и боеспособной была их армия в те годы. Но, став изучать котельниковскую операцию, когда Манштейн пытался прорваться к окруженной в декабре 1942-го армии Паулюса, я все сильнее убеждался, что наши генералы — Василевский, Малиновский, Ватутин — проводили филигранные гроссмейстерские партии и не раз переигрывали немецких командиров. После поражения фашистов под Сталинградом Турция и Япония отказались вступать в войну, а Америка, оценив наши силы, открыла Второй фронт. Все озвучиваемые факты мы взяли не из классических учебников истории, а собрали в архивах и фондах, чтобы дети и даже взрослые загорелись историей своей родной земли!