Вечером 7 мая в Казани прошла генеральная репетиция парада Победы. Ради репетиции на дорогах временно перекрывали движение.
В торжественном прохождении войск Казанского гарнизона приняли участие военнослужащие различных подразделений, кадеты, суворовцы, а также ветераны военных конфликтов разных лет. На мероприятии присутствовал руководитель регионального отделения движения «Юнармия» в Татарстане Александр Бородин.
В День Победы в Казани пройдет торжественный парад, шествие «Бессмертного полка» в очном формате и праздничный салют. Фейерверк дадут сразу в шести точках акватории реки Казанки.