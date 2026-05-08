Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха в России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Самыми бюджетными направлениями для летнего отдыха российских туристов внутри страны стали города Подмосковья и Золотого кольца, рассказал РИА Новости генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
«Что касается России, тут самый бюджетный вариант — это проехаться по ближайшему Подмосковью, по городам Золотого кольца. Это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль — они очень интересные и не так далеко, два-три часа езды от Москвы», — сказал Арутюнов.
Он также выделил Черноморское побережье. «И в Крыму в этом году… тоже будут удовлетворительные цены. Крым традиционно не очень дорогой», — пояснил Арутюнов.
Он отметил, что стоимость отдыха летом в Подмосковье может начинаться от 5 тысяч рублей в сутки, а если отправляться в путешествие на Черное море, то на человека необходимо закладывать 7−10 тысяч рублей в день.
Арутюнов подчеркнул, что топ-3 направлений для отдыха в России остается неизменным — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. «Дальше идут Калининградская область, Казань, Дагестан, Осетия. Вот это такие регионы, которые наиболее популярны в плане количества туристов», — поделился эксперт.