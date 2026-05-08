В Бийском поселке пьяные дебоширы гениталиями запугали продавцов магазина

В Бийском поселке Одинцовский посад пьяные дебоширы, причем все — из числа местных жителей — запугали продавцов единственного на всю округу продуктового магазина. Не стесняясь никого, заходят в торговый зал, бьют окна, витрины, портят товар, хамят покупателям и сотрудникам. Последней каплей стал случай, когда один из них продемонстрировал свои гениталии. Об этом дичайшем случае рассказали коллеги из издания «Бийский рабочий».