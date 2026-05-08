На школьные праздники: районы Беларуси определяются с днями трезвости

В Хойникском районе Гомельской области дней трезвости будет в два раза больше. Они пройдут с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера, с 08:00 1 сентября до 08:00 2 сентября на «День знаний», а также с 08:00 1 декабря до 08:00 2 декабря на Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции.