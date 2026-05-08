На школьные праздники: районы Беларуси определяются с днями трезвости

Так, на территории Барановичского района Брестской области алкоголь буде не купить с 08:00 до 24:00 23 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера в школах.
В Хойникском районе Гомельской области дней трезвости будет в два раза больше. Они пройдут с 08:00 23 мая до 08:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера, с 08:00 1 сентября до 08:00 2 сентября на «День знаний», а также с 08:00 1 декабря до 08:00 2 декабря на Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции.
В Минском и Борисовском районах пройдут только две антиалкогольные акции — 23 мая на «Последний звонок» и 12 июня на выпускные вечера у школьников. В эти дни продажа алкоголя будет ограничена с 8:00 до 8:00 следующего дня.
Однако есть нюансы: чаще всего эти ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков в объектах общепита на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.